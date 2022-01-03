В Зеленодольске из снега создали 9-метровую фигуру тигра

Высота фигуры около 3,5 метров. Фото: пресс-служба администрации Зеленодольского района

Создавать масштабные фигуры символов Нового года в Зеленодольске, видимо, уже стало традицией. Так, в прошлый раз это был бык, в этот раз – тигр. Ее, как и прошлую фигуру, слепили из снега. Тигр в микрорайоне Мирном имеет длину 9 метров, а высоту – около 3,5 метров.

- Рядом с фигурой также создали горку для детей, которая проложена вдоль снежной инсталляции «С Новым годом 2022», - сообщают в пресс-службе администрации Зеленодольского района.

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Прокатиться на ней можно совершенно бесплатно. Горка находится в деревне Сименеево Сухаревского сельского поселения – в 26 километрах от Нижнекамска (подробности)