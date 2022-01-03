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Общество3 января 2022 8:12

В Татарстане открыли снежную горку длиной 150 метров

Прокатиться на ней можно совершенно бесплатно
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Эту длинную горку своими руками обустроили местные жители. Фото: e-nkama.ru

Эту длинную горку своими руками обустроили местные жители. Фото: e-nkama.ru

Зимний аттракцион такого размера сейчас не найдешь в больших городах. Простора для его организации хватило в деревне Сименеево Сухаревского сельского поселения – в 26 километрах от Нижнекамска.

Местные жители решили обустроить спуск, с которого они скатывались на санках еще в детстве. В итоге получилась огромная горка длиной 150 метров. Не успели ее открыть, как информация о появлении такого аттракциона быстро разлетелась за пределы деревни. Только за один день туда со своими ледянками, тюбингами и санками приехало около полутора сотни людей.

- Прокатиться могут все желающие и бесплатно. Вот только особо увлеченным рекомендуется прихватить с собой термос горячего чая, - отметили в пресс-службе Нижнекамского района.