В Татарстане ожидается небольшой снег и похолодание до -27

Жителям республики рекомендуется одеваться многослойно при выходе на улицу.
Фото: Инзиля ШАКИРОВА
Ночью и утром в четверг, 30 декабря, в Татарстане ожидается от -16 до -21 градусов, при прояснениях и в низких местах до -27. Днем, в свою очередь, будет от -8 до -13 градусов. На дорогах сохранится гололедица, местами возможен небольшой снег, сообщает местный Гидрометцентр.
Жителям республики рекомендуется одеваться многослойно при выходе на улицу: носить теплые стельки и шерстяные носки, варежки, головные уборы, шарфы и активно двигаться.
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