В новогоднюю ночь казанцев ждет неидеальная погода

Идеальная, по мнению россиян, погода в ночь с 31 декабря на 1 января, в столице Татарстана была в 2012, 2013, 2019 и 2020 годах. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Стало известно, что ночью с 31 декабря на 1 января в Казани ожидается небольшой снег, около -5 градусов тепла и ветер со скоростью 3,5 м/с. Утром же потеплеет до -4 и ветер станет слабее, но незначительные осадки продолжат выпадать. Это - далеко не идеальная погода для встречи Нового года, заявляют специалисты, проанализировавшие ответы тысячи россиян на соответствующий вопрос.

Идеальной для новогодней ночи жителей страны назвали безветренную погоду с небольшим снегопадом и температурой воздуха от 0 до -10 градусов. В Казани похожая наблюдалась четыре раза за последние десять лет - в 2012, 2013, 2019 и 2020 годах, сообщают аналитики "Яндекс Погоды".

Ранее мы писали, какая погода ждет жителей столицы Татарстана в последние дни 2021 года.