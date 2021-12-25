После жалобы Путину решено было запустить поезд из Йошкар-Олы в Санкт-Петербург

Цены на дорогу до северной столицы России в плацкарте будут начинаться от трех тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После того, как журналист из Марий Эл пожаловалась Президенту России Владимиру Путину на отсутствие поездов из Йошкар-Олы куда-либо кроме Москвы, РЖД заявило о запуске таковых. Так, с 28 декабря оттуда через день начнут курсировать поезда до Санкт-Петербурга.

Билеты на поезд Йошкар-Ола - Санкт-Петербург уже поступили в продажу. Так, за место в плацкарте пассажиру придется заплатить от трех тысяч рублей. На маршруте предусмотрены остановки в таких городах, как Арзамас, Нижний Новгород, Иваново, Ярославль и Рыбинск.

Напомним, во время пресс-конференции Путин заметил, что вопрос связанности российских территорий при огромных пространствах страны чрезвычайно важен для экономической и гуманитарной составляющей жизни людей.