Путин поручит рассмотреть вопрос запуска пассажирских поездов из Йошкар-Олы не только в Москву

По словам президента России, РЖД работает в рыночных условиях, компания смотрит на экономическую составляющую – если загрузка и будет ли она. Фото: Алина НИЗАМОВА

В этот четверг, 23 декабря, на большой пресс-конференции-2021 Владимира Путина его попросили решить вопрос с транспортом. Так, вопрос поступил от представителя Йошкар-Олы, которая заявила, что сейчас оттуда на поезде можно уехать только в Москву и больше никуда.

В итоге, чтобы посетить тот же Нижний Новгород, Самару или Владимир местными жителям приходится пользоваться интернет сервисом по платному подбору попутчиков на машины. Но тут есть большой риск столкнуться с мошенниками, которые предлагают оплатить поездку заранее, а получив деньги, пропадают.

- Я обязательно переговорю с Олегом Валентиновичем (Олег Белозеров руководитель РЖД – Ред.), - ответил Владимир Путин на предложение расширить ж/д развязку в Йошкар-Оле так, чтобы оттуда можно было уехать и в другие города, кроме Москвы. - Такое поручение он (Олег Белозеров – Ред.), безусловно, получит – посмотреть на связанность этих близлежащих территорий. РЖД работает в рыночных условиях, компания смотрит на экономическую составляющую – если загрузка, будет ли она. Но я согласен, если ничего не делать, то ничего и не будет. Пусть попробует. Я уверен, что он слышит и звонить ему не нужно, тем не менее я ему позвоню и поговорю с ним. Посмотрим, что удастся сделать. Надеюсь, что удастся что-то сделать.

По словам главы Государства, вопрос связанности российских территорий при огромных пространствах страны чрезвычайно важен для экономической и гуманитарной составляющей жизни людей.