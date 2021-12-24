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Общество24 декабря 2021 9:44

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Вместе с тем, в регионе ожидаются сильные метели и снежные заносы на дорогах
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Непогода прогнозируется в республике днем 25 декабря и ночью на 26 декабря.

Непогода прогнозируется в республике днем 25 декабря и ночью на 26 декабря.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Днем в субботу, 25 декабря в Татарстане ожидается сильный южный ветер порывами до 22 м/с, вечером - порывами до 26 м/с. Вместе с тем в республике прогнозируются метели с ухудшением видимости до 500 метров и менее, сильный снег и снежные заносы на дорогах. Соответствующее штормовое предупреждение сделал Гидрометцентр республики.

В региональном МЧС рекомендуют людям выходить из домов лишь в исключительных ситуациях. На улице важно находиться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач, деревьев и недостроенных зданий. При сильной метели нужно не отходить от машины или знакомых мест, чтобы не потеряться.

Напомним, ранее сообщалось, что в выходные в Татарстане ожидается потепление.