В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Непогода прогнозируется в республике днем 25 декабря и ночью на 26 декабря. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Днем в субботу, 25 декабря в Татарстане ожидается сильный южный ветер порывами до 22 м/с, вечером - порывами до 26 м/с. Вместе с тем в республике прогнозируются метели с ухудшением видимости до 500 метров и менее, сильный снег и снежные заносы на дорогах. Соответствующее штормовое предупреждение сделал Гидрометцентр республики.

В региональном МЧС рекомендуют людям выходить из домов лишь в исключительных ситуациях. На улице важно находиться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач, деревьев и недостроенных зданий. При сильной метели нужно не отходить от машины или знакомых мест, чтобы не потеряться.

Напомним, ранее сообщалось, что в выходные в Татарстане ожидается потепление.