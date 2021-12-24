В выходные в Татарстане ожидается потепление

Похожая погода сохранится и в начале будущей рабочей недели. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 25 декабря, в Татарстане заметно потеплеет. В ночное время прогнозируется около -21 градуса, в дневное – не ниже -13 градусов. При этом в республике возможен снег и метель с образованием заносов.

26 декабря, в воскресенье, под влиянием атмосферного фронта сохранятся осадки и прогнозируется ветер порывами до 24 метров в секунду. Ночью столбики термометров будут показывать от -13 до -8 градусов, днем – от -9 до -4 градусов.

Похожая похода ждет регион и в начале будущей недели, сообщает местный Гидрометцентр.