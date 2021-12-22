В троллейбусах Чебоксар начали тестировать бескондукторную систему оплаты проезда

К прибору, установленному в салоне транспорта, для оплаты нужно будет приложить банковскую или транспортную карту. Фото: администрация Чебоксар

В столице Чувашии в двух троллейбусах маршрута №17 установили стационарные валидаторы. Это было сделано в качестве эксперимента – в общественном транспорте города начали тестировать бескондукторную систему оплаты проезда. Пассажиру всего и надо приложить к валидатору банковскую или транспортную карту для списания денег за билет. Что же касается оплаты проезда наличными, то ее будет принимать водители троллейбусов.

- Теперь усилится контроль на линии. Он будет ежедневным, - анонсировали в администрации Чебоксар.

Там также отметили, что по результатам тестовой работы бескондукторной системы оплаты проезда на троллейбусном маршруте будет приниматься окончательное решение о дальнейшем ее внедрении в общественном транспорте города.

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