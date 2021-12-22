Стало известно, как будет работать общественный транспорт в Чебоксарах во время новогодних праздников

Местные власти при принятии решения опирались на запрет проведения массовых мероприятий из-за коронавируса в республике. Фото: Мария ЛЕНЦ

В администрации столицы Чувашии на очередном заседании рассмотрели вопрос работы общественного транспорта в городе во время новогодних праздников.

- В связи с отменой массовых мероприятий работа транспорта будет организована по графику выходного дня. Время его работы 31 декабря продлеваться не будет, - заявил начальник отдела транспортного обеспечения и связи администрации Чебоксар Дмитрий Букин.

Так, в последний день 2021 года на маршрут выйдут 145 троллейбусов, которые сделают 1 070 рейсов. А 1 и 2 января - 125 троллейбусов (856 рейсов). Далее с 3 по 6 января количество подвижного состава чуть увеличат - 133 троллейбуса (922 рейса). После с 7 по 9 января их число доведут до 145 (1 037 рейсов).

Фото: gcheb.cap.ru

Что же касается автобусов, то с 31 декабря по 9 января в Чебоксарах на маршруты выйдет 247 единиц этого транспорта. Их интервал движения составит от 10 до 30 минут.

Фото: gcheb.cap.ru

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