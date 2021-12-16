Борис Петров признан виновным в совершении должностного преступления

По итогу дела суд назначил наказание Борису Петрову в виде штрафа в 70 тысяч рублей, после чего смягчил сумму штрафа до 60 тысяч рублей. Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В пятницу, 16 декабря, Борис Петров, бывший руководитель Приволжского управления Ростехнадзора признан виновным в совершении должностного преступления. Ранее 65-летнего мужчину задержали и обвинили в получении взятки в 1,5 миллиона рублей.

По итогу дела суд назначил наказание Борису Петрову в виде штрафа в 70 тысяч рублей, после чего смягчил сумму штрафа до 60 тысяч рублей, учитывая время, проведенное Петровым в СИЗО и под домашним арестом.

По делу следствия, в 2019 году компания «Энергоинжиниринг» от имени «Haier» подала в челнинский территориальный отдел Ростехнадзора заявление на выдачу разрешения на пусконаладочные работы электроустановки для завода стиральных машин. Однако Петров, злоупотребив должностными полномочиями, указал своему подчиненному Ренату Хакимову оттягивать выдачу разрешения и вынудил подрядную организацию заключить возмездный договор на оказание услуг с указанной им казанской фирмой, стоимость которого составила 1,5 миллиона рублей.

После перечисления денежных средств по указанию злоумышленника был составлен положительный акт осмотра энергоустановки и выдано разрешение на ее допуск в эксплуатацию.