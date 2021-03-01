В Казани по подозрению во взятке задержан экс-глава Приволжского Ростехнадзора Борис Петров

Как следует из материалов уголовного дела, деньги были получены от одного из предприятий работающего на территории Татарстана. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

К экс-главе Приволжского управления Ростехнадзора Борису Петрову правоохранители пришли по уголовному делу так же бывшего сотрудника ведомства Рената Хакимова. Тот после увольнения возглавил Исполком Нижнекамского района Татарстана. Чиновника задержали по по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, Ренат Хакимов совершил это преступление еще во время работы в Приволжском управлении Ростехнадзора.

В ходе расследования появились подозрения, что к этому делу может быть причастен экс-руководитель ведомства Борис Петров. Как полагает следствие, Ренат Хакимов три раза отказывал заводу Haier подписать разрешение на допуск к эксплуатации электроустановок завода.

Утверждается, что чиновник фактически поставил перед представителями предприятия ультиматум: разрешение они получат после того, как заключат договор на проведение испытаний с организацией, близкой к Ростехнадзору - ООО "Научно-технический центр "Эксперт". Речь идет о сумме в 1,4 миллиона рублей. Эти деньги, как полагает следствие, и получил Борис Петров.