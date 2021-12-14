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Происшествия14 декабря 2021 11:42

В Набережных Челнах ищут парня, который пропал две недели назад

Рауль Галиев ушел из дома 1 декабря, но обратно не вернулся до сих пор
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Всех, кто видел этого парня, просят сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52. Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Всех, кто видел этого парня, просят сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52. Фото: ПСО "Лиза Алерт"

В Набережных Челнах начались активные поиски 26-летнего Рауля Галиева. Молодой человек ушел из дома и пропал еще две недели назад - 1 декабря, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Известно, что парень ростом около 175 сантиметров имеет худощавое телосложение, темные волосы и карие глаза. На момент пропажи на нем была темно-синяя куртка, темные штаны и черные ботинки.

Всех, кто видел Рауля, просят сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

Напомним, в Татарстане до сих пор не нашли 79-летнюю Гульсирин Шамсиеву из Бугульмы и 80-летнюю Дину Николаеву из Зеленодольска.