В Зеленодольске пропала пенсионерка, нуждающаяся в медицинской помощи

Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"

В Зеленодольске идут активные поиски 80-летней Дины Николаевой (Афанасьево). Пенсионерка, которая нуждается в медицинской помощи, перестала выходить на связь с близкими 6 декабря, сообщает поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".

Известно, что женщина ростом около 155 сантиметров имеет худощавое телосложение, белые волосы и голубые глаза. На момент пропажи на ней было светло-серое пальто, светлые полусапожки и светлая шапка-чалма. Пенсионерка прихрамывает.

Всех, кто видел Дину Гавриловну, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.