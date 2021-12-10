Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-9°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия10 декабря 2021 13:54

В Зеленодольске пропала пенсионерка, нуждающаяся в медицинской помощи

О местоположении 80-летней Дины Николаевой не известно ничего с 6 декабря
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"

Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"

В Зеленодольске идут активные поиски 80-летней Дины Николаевой (Афанасьево). Пенсионерка, которая нуждается в медицинской помощи, перестала выходить на связь с близкими 6 декабря, сообщает поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".

Известно, что женщина ростом около 155 сантиметров имеет худощавое телосложение, белые волосы и голубые глаза. На момент пропажи на ней было светло-серое пальто, светлые полусапожки и светлая шапка-чалма. Пенсионерка прихрамывает.

Всех, кто видел Дину Гавриловну, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.