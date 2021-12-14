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Общество14 декабря 2021 9:42

Новый год-2022 в Набережных Челнах: главная елка города откроется 17 декабря

Начало праздничного мероприятия «Волшебный карнавал» запланировано на 17:30
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Горожан ждут выступления артистов и творческих коллективов, ростовых кукол и ходулистов, а также поздравление от Деда Мороза и мастер-класс по загадыванию желаний.

Горожан ждут выступления артистов и творческих коллективов, ростовых кукол и ходулистов, а также поздравление от Деда Мороза и мастер-класс по загадыванию желаний.

Фото: Алексей ФОКИН

Главная новогодняя елка Набережных Челнов - та, что на площади Азатлык - зажжет свои огни уже в пятницу, 17 января. Праздничная программа «Волшебный карнавал» начнется в 17:30. Горожан ждут выступления артистов и творческих коллективов, ростовых кукол и ходулистов, а также поздравление от Деда Мороза и мастер-класс по загадыванию желаний.

Заметим, что в то же время на бульваре Боровецкий в городе будет проходить праздник «Новый год к нам мчится».

Ранее мы публиковали полную программу праздничных мероприятий в татарстанском автограде на период до 13 января будущего года. Горожан ждут спектакли, хороводы, конкурсы, танцы, встречи с Дедом Морозом и, конечно, салют в новогоднюю ночь.