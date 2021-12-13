Новый год-2021 в Набережных Челнах: полная программа мероприятий

Главной площадкой для грядущих праздников станет площадь Азатлык. Фото: nabchelny.ru

Вечером 13 декабря в Набережных Челнах стартует череда праздничных мероприятий. Гуляния начнутся в 18:00 с открытия елок в парке Сидоровка и на бульваре Энтузиастов. После - вплоть до 13 января - горожан ждут спектакли, хороводы, конкурсы, танцы, встречи с Дедом Морозом и, конечно, салют в новогоднюю ночь.

ОТКРЫТИЕ ЕЛОК

Огни на зеленых красавицах в микрорайоне Замелекесье и во доре дома 38/13 зажгутся в 18:00 14 декабря, а на площади перед ДК «Энергетик» - в то же время, но 15 числа. В четверг в 16:00 елка откроется в микрорайоне Бумажников (там обещают дискотеку) и на бульваре Шишкинский.

Главная городская елка - та, что на площади Азатлык - начнет работать в 17:30 17 декабря с праздничной программы «Волшебный карнавал». Горожан ждут выступления артистов и творческих коллективов, ростовых кукол и ходулистов, а также поздравление от Деда Мороза и мастер-класс по загадыванию желаний. В то же время на бульваре Боровецкий будет проходить праздник «Новый год к нам мчится».

Не менее яркая праздничная программа «Мир в ожидании чудес» с открытием елки состоится 18 декабря в 16:00 в парке Победы.

ЕЛКИ МЭРА

С 20 по 28 декабря в татарстанском автограде состоятся елки мэра, которые смогут посетить 6,3 тысячи детей из малообеспеченных семей, активистов и отличников. Ребятам покажут спектакль «Пигмалион. Шоу», музыкальную сказку «Морозко» , новогоднюю сказку «Ч ч к күлм к», волшебную музыкальную историю «Изумрудная сказка» и новогоднее представление «Сказка старого календаря».

НОВЫЙ ГОД

Главной площадкой для встречи Нового года в Набережных Челнов будет площадь Азатлык. С 20:00 там будет проходить программа «Под сиянием новогодней звезды», которая завершится праздничным салютом в 22:00.

До того, можно посетить парк Сидоровка, где в 19:00 начнется «Фейерверк волшебства», а можно - Замелекесье, в котором также будет праздник «Операция Новый Год или Волшебный посох» или площадь перед ДК «Энергетиков».

ЯНВАРЬ

С наступлением Нового года праздники в Набережных Челнах не закончатся. Так, например, на начало января запланировано несколько спортивных соревнований. 3 января в ЦК «Кызыл тау» пройдут соревнования по лыжным гонкам, а с 4 по 5 января в Ледовом дворце спорт - хоккейный турнир.

5 января в 18:00 на площади Азатлык пройдет праздничная программа «Огни города N», 7 января в 17:00 - «Рождественские гуляния», а 13 января в 17:00 - «Волшебный праздник продолжается».

В парке Победы 13 января в 16:00 запланирована встреча Старого Нового года. Немногим позже - в 18:00 на бульваре Энтузиастов начнется «Новогодний вояж», а на площади перед ДК «Энергетиков» - «Мир в ожидании чудес».

Вечером 4 января в Замелекесье организуют праздник «Зимние узоры», 7 января на площади перед ДК «Энергетиков» - праздник «Под чистым снегом рождества», а 8 января на ипподроме - праздник «Мой заманчивый город».