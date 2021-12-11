Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-10°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 декабря 2021 14:16

Новогодние елки в Казани не будут отменять из-за COVID-19

Их проведут в соответствии с принятыми ранее антиковидными требованиями
Инзиля ШАКИРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Президент Татарстана взял под особый контроль ситуацию с проведением детских мероприятий.

Президент Татарстана взял под особый контроль ситуацию с проведением детских мероприятий.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новогодние елки в Татарстане не будут отменять из-за эпидемиологической ситуации с COVID-19. Однако праздничные мероприятия организуют в соответствие с требованиями Роспотребнадзора. Об этом в субботу, 11 декабря, на совещании в Доме правительства республики заявил президент региона Рустам Минниханов.

Он также заметил, что антиковидные меры - не прихоть, а необходимость.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минниханов о ситуации с COVID-19 в Татарстане: Количество заболевающих в республике снижается

При этом фиксируется рост случаев заражения гриппом и ОРВИ (подробности)