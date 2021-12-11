Новогодние елки в Казани не будут отменять из-за COVID-19

Президент Татарстана взял под особый контроль ситуацию с проведением детских мероприятий. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новогодние елки в Татарстане не будут отменять из-за эпидемиологической ситуации с COVID-19. Однако праздничные мероприятия организуют в соответствие с требованиями Роспотребнадзора. Об этом в субботу, 11 декабря, на совещании в Доме правительства республики заявил президент региона Рустам Минниханов.

Он также заметил, что антиковидные меры - не прихоть, а необходимость.

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