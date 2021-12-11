Минниханов о ситуации с COVID-19 в Татарстане: Количество заболевающих в республике снижается

В декабре еженедельно в Татарстане фиксируется 30 тысяч заболевших гриппом и ОРВИ.

На традиционном субботнем совещании в Доме Правительства Татарстана президент республики Рустам Минниханов сообщил о том, что в регионе фиксируется тенденция снижения заболеваемости COVID-19, но отмечается рост случаев гриппа и ОРВИ (по 30 тысяч еженедельно). Эпидпорог по последним превышен как у взрослого населения, так и у школьников.

Минниханов напомнил о вакцинации от гриппа. В 2020 году было привито 60% местных жителей, а в 2021 - всего 30%. Пройти процедуру можно до 15 декабря.

Особое внимание на совещании глава Татарстана уделил новому штамму COVID-19. По его мнению, особое беспокойство вызывает возможность завоза омикрона из таких стран, как Турция, ОАЭ и Египет.

- При необходимости мы должны быть готовы развернуть обсерваторы. В международных аэропортах Казани и Бегишево продолжается тестирование лиц, прибывающих из этих стран, - отметил Минниханов.

Сейчас в республике работают 175 пунктов вакцинации от коронавируса, два из которых - круглосуточные. Еженедельно прививку от инфекцию делают более 20 тысяч человек.