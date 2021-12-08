В Татарстане местный житель подозревается в применении насилия в отношении представителя власти

Нарушитель пытался скрыться от полицейских даже с простреленным колесом. Фото: пресс-служба МВД Татарстана

Следственное управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело (о применении насилия в отношении представителя власти) после инцидента с наездом на сотрудника ГИБДД в Буинске. В ближайшее время задержанного – 28-летнего местного жителя – арестуют.

Напомним, инцидент произошел днем 5 декабря. Подозреваемый проигнорировал требования сотрудников ГИБДД, после чего началась погоня. Нарушителя догнали на территории села Кият, но он, не захотел подчиниться требованиям полицейских и провез одного из сотрудников ГИБДД на капоте автомобиля несколько десятков метров.