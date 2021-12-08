Ранее судимый татарстанец без водительских прав едва не сбил автоинспектора

Нарушитель пытался скрыться от полицейских даже с простреленным колесом. Фото: пресс-служба МВД Татарстана

Автоинспекторы Бугульмы заметили на дороге сильно тонированный автомобиль и потребовали от водителя остановиться. Однако последний проигнорировал полицейских и попытался скрыться.

Началась погоня, в ходе которой нарушитель, увеличивая скорость, несколько раз выезжал на встречку. В какой-то момент - уже за пределами города - водитель не справился с управлением и остановился. Сдаваться мужчина не собирался и заблокировал двери.

- Один сотрудник полиции встал впереди автомобиля, второй – сбоку. Стражи правопорядка предупредили правонарушителя о намерении применить табельное огнестрельное оружие, на что автолюбитель не отреагировал. Постояв немного, он всё же начал движение, чуть не сбив с ног автоинспектора. После предупредительного выстрела в воздух один из полицейских произвёл несколько выстрелов по колёсам транспортного средства, - рассказывают в МВД Татарстана.

Нарушитель продолжил движение даже с простреленным колесом, но далеко уехать ему не удалось. Автомобиль вновь остановился, полицейский разбил стекло водительской двери локтем и задержал лихача.

- Мужчина, находившийся за рулём, был задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался ранее судимый за разбой и кражу 28-летний местный житель, который, как выяснилось, никогда не получал водительского удостоверения, - говорят правоохранители.

В отношении задержанного составлены административные материалы за управление машиной с тонировкой, невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства и вождение без прав. Автоинспектор же получил ушибы различных частей тела.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».