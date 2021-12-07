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Общество7 декабря 2021 14:16

Зима 2021-2022 в Татарстане будет теплой

В декабре средняя температура воздуха окажется выше нормы, говорят специалисты
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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В январе и феврале температура в регионе ожидается в пределах нормы.

В январе и феврале температура в регионе ожидается в пределах нормы.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Зимой 2021-2022 годов в Татарстане не ожидается сильных морозов. Так, в декабре температура воздуха будет выше нормы (около -8 градусов), а в январе и феврале - в пределах нормы (около -4 и -10 соответственно), заявил профессор КФУ Юрий Переведенцев.

Специалист также отметил, что Балканский циклон, который грозит принесет в Москву аномальный уровень осадков, республику почти не коснется. Например, в ближайшие сутки в Казани ожидается примерно 10 миллиметров осадков.

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