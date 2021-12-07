На Татарстан обрушится ледяной дождь

Порывы ветра могут достигать до 17 метров в секунду. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 22:00 7 декабря до 18:00 8 декабря в Татарстане ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и ледяного дождя. Больше всего их выпадет на западе республики, предупреждает местных жителей Гидрометцентр республики.

Вместе с тем, в регионе прогнозируют кратковременную метель с ухудшением видимости до 1 километра и менее, а также ветер порывами до 17 метров в секунду. Дороги покроются снежным заносом и снежной кашей, на них образуется сильная гололедица.