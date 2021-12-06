В Татарстане начинают отстранять от работы непривитых сотрудников

При возможности непривитую часть штата могут отправить на дистант. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 6 декабря в Татарстане непривитые от COVID-19 сотрудники организаций и предприятий должны быть отстранены от работы. Делается это в рамках исполнения предписаний постановления регионального Роспотребнадзора об обязательной вакцинации.

Напомним, соответствующее постановление ввели в действие 11 октября текущего года. Согласно документу, вакцинации подлежат граждане не менее 80% лиц в возрасте от 60 лет и сотрудников организаций и предприятий большинства сфер деятельности.

Работодатели региона должны были организовать вакцинацию своих работников первым компонентом до 8 ноября, вторым – до 6 декабря.