«Территория ваших конституционных прав»: в Казани кафе впускает посетителей без QR-кодов, нарушая антиковидные меры

Сотни людей поддерживают решение кондитерской, но есть и те, кому их байкот антиковидных не нравится. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Кафе-кондитерская на улице Серова в Казани объявило себя «территорией конституционных прав» и начало впускать посетителей без проверки QR-кодов о вакцинации. Руководители заведения заявляют, что «главный и основной мотив – достало».

На столики кафе сотрудники разложили копии Конституции России, которые предлагается прочесть посетителям, ожидающим свой заказ.

- Хотелось уже что-то сделать. Мы законодательству подчиняемся. Родину любим, людей тоже. Но законы же должны работать не в одностороннем порядке. Зачем тогда было Конституцию писать? Написали бы: «вы рабы без прав, молчите и сидите тихо». Тогда и вопросов бы не было, - говорит руководство заведения.

После они добавляют, что ни в коем случае не хотят «вступать в ряды антиваксером и прочее», напоминая клиентам, что их здоровье – их ответственность, а они «на нейтралитете».

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«Накормим и обогреем, потому что вы – человек, а не кодированный аппарат», - говорится в одном из последних постов кафе в соцсетях.

Сотни горожан и жителей соседних регионов поддерживают решение кондитерской, но есть и те, кому их байкот антиковидных мер не нравится. Вероятнее всего к числу последних в скором времени присоединится Роспотребнадзор Татарстана.

Напомним, с 11 октября в спортивные залы, торговые и развлекательные центры, а также кафе и рестораны республики могут ходить лишь люди с QR-кодами о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании. В ноябре к числу мест, доступных лишь привитым, добавились театры, кинотеатры и общественный транспорт.