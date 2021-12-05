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Здоровье5 декабря 2021 7:41

Член общественной палаты России жестко раскритиковал систему QR-кодов в Татарстане

Илья Зотов отметил, что контроль не работает, так как не у всех пассажиров сверяют данные с паспортом
Инзиля ШАКИРОВА
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Система QR-кодов для пропуска в общественный транспорт в Татарстане начала работать с 22 ноября.

Система QR-кодов для пропуска в общественный транспорт в Татарстане начала работать с 22 ноября.

Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Член общественной палаты России Илья Зотов приехал в Казань и проверил, как работает система QR-кодов в общественном транспорте. Для этого он проехал на четырех маршрутах автобусов, на троллейбусе и метро.

По словам Зотова, QR-код в автобусах не спросили вообще, в троллейбусе чиновнику пришлось сказать, что QR имеется, но показывать его никто не потребовал. В метро проверили только наличие кода, однако сверяться с паспортом никто не собирался.

По итогам проверки Зотов отметил, что система в Татарстане не работает.

- Прихожу к выводу, что вот эта вся имитация дела никому не нужна и ничего из заявленного не работает. Властям Татарстана лучше честно это признать и отменить QR-коды в транспорте, - написал у себя в Telegram Илья Зотов.