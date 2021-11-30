Верховный суд Татарстана оставил Павла Лоханова в СИЗО

Не сыграло в пользу подозреваемого и то, что ранее он полностью признал свою вину Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Верховный суд Татарстана отказал в переводе главы ФСС по республике Павла Лоханова под домашний арест. Подозреваемый в крупной взятке останется в СИЗО до 21 января будущего года.

Не сыграло в пользу Лоханова и то, что ранее он полностью признал свою вину в получении денег от фирмы, поставляющей подгузники для инвалидов.

Напомним, главу ФСС Татарстана силовики задержали 21 сентября в автомобиле «Infiniti QX 80». Причем с поличным – после получения им 2,4 миллиона рублей. По версии следствия, эти деньги полагались Павлу Лоханову за то, что тот «скостил» в судебном иске от ФСС Татарстана неустойку, которую должен был заплатить поставщик подгузников для инвалидов. Речь изначально шла о 14 миллионах рублей, но Лоханов снизил претензии всего до 100 тысяч и обещал не обжаловать данную сумму.

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