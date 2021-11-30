В Казани ежедневно производится разблокировка около двух тысяч карт

В настоящее время заблокированными остаются транспортные карты более 136 тысяч пожилых людей. Фото: скриншот из видео

В Казани продолжается работа над разблокировкой транспортных карт, переставших работать по ошибке после введения QR-кодов в общественном транспорте Татарстана. Операторы безостановочно принимают звонки. Ежедневно удается разблокировать около двух тысяч карт, сообщает «Татарстан-24».

Сбой случился из-за расхождений в персональных данных пользователей. Тем, кто смог дозвониться до горячей линии, удается устранить проблему, исправив данные и сообщив о вакцинации. Однако есть случаи, когда человек привился за пределами республики. Тогда операторы сами оповещают местный Минздрав, чтобы ускорить процесс.

В настоящее время обладателями социальных проездных в Казани являются более 260 тысяч пенсионеров. Более 136 тысяч из них до сих пор не могут воспользоваться транспортными картами. Несмотря на то, что информация ежедневно обновляется, нынешними темпами процесс все равно затянется. Отмечается, что если в ноябре была совершена хотя бы одна поездка, то после блокировки оставшиеся на счету деньги сгорят. Соответственно, возврат средств будет осуществляться еще дольше.

Напомним, ранее власти региона заявили, что проблемы с ошибочной блокировкой транспортных карт будут решаться в течение суток.