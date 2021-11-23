Из-за ошибки в Татарстане заблокировали транспортные карты вакцинированных граждан

О проблемах с проездными можно сообщить на «горячую линию» по телефону 8 (919) 693-05-43. Фото: kzn.ru

Накануне в Татарстане начали блокировать транспортные карты непривитых граждан старше 60 лет. Однако из-за технических проблем перестали работать проездные и ряда вакцинированных жителей республики. В Минздраве региона пообещали решить проблему в течение суток.

В ведомстве также пояснили, что QR-коды формируются по данным из трех баз - федерального регистра вакцинированных, федерального регистра перенесших заболевание и регионального регистра лиц с медотводом от прививки. Часто технические проблемы связаны с расхождениями в написании персональных данных граждан.

Об ошибочно заблокированной карте можно сообщить на «горячую линию» по телефону 8 (919) 693-05-43.