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Общество30 ноября 2021 4:43

Руководителем центра правового обеспечения КАМАЗа назначен Алексей Трубников

Должность находится в непосредственном подчинении гендиректору предприятия
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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К новой должности он приступил 22 ноября

К новой должности он приступил 22 ноября

Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

Директором центра правового обеспечения КАМАЗа стал 48-летний Алексей Трубников. К новой должности он приступил 22 ноября, сообщают «Вести КАМАЗа».

По должностным обязанностям такой сотрудник подчиняется непосредственно генеральному директору предприятия.

У Трубникова два высших образования. В 2002 году он окончил юридический факультет КФУ, а в 2009-м – Академию народного хозяйства при правительстве России с квалификацией «Экономист».

В компании начал работу в 1997 году в качестве юрисконсульта на литейном заводе. Далее занимал руководящие должности в ряде подразделений автогиганта.

Ранее сообщалось, что "КАМАЗ" повысил зарплату ключевым работникам, в число которых вошли 5,4 тысячи человек.