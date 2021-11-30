Руководителем центра правового обеспечения КАМАЗа назначен Алексей Трубников

К новой должности он приступил 22 ноября Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

Директором центра правового обеспечения КАМАЗа стал 48-летний Алексей Трубников. К новой должности он приступил 22 ноября, сообщают «Вести КАМАЗа».

По должностным обязанностям такой сотрудник подчиняется непосредственно генеральному директору предприятия.

У Трубникова два высших образования. В 2002 году он окончил юридический факультет КФУ, а в 2009-м – Академию народного хозяйства при правительстве России с квалификацией «Экономист».

В компании начал работу в 1997 году в качестве юрисконсульта на литейном заводе. Далее занимал руководящие должности в ряде подразделений автогиганта.

Ранее сообщалось, что "КАМАЗ" повысил зарплату ключевым работникам, в число которых вошли 5,4 тысячи человек.