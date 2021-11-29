«КАМАЗ» повысил заработную плату ключевым работникам

Всего руководство компании определило 28 профессий. Фото: kamaz.ru

С октября текущего года будут увеличены зарплаты ключевых сотрудников ПАО «КАМАЗ». По решению руководства предприятия, повышение составит от 13% до 24%. В зависимости от профессии, это 7-15 тысяч рублей за полный отработанный месяц, сообщает пресс-служба предприятия.

Зарплаты увеличатся у 5,4 тысячи человек по всему предприятию. В каждом заводе свой перечень ключевых профессий. Примечательно, что одна и та же специальность в разных производствах учитывается по-разному: где-то она может и не попасть в указанный список. Всего руководство компании определило 28 профессий. Их представители получат прибавку к зарплате, исходя из конкретного рабочего места.