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Общество27 ноября 2021 6:59

В Казани нашли пропавшего в начале недели пенсионера

О местонахождении Ильгизара Садыкова ничего не было известно с 23 ноября
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Поисками мужчины занимались не только полицейские и волонтеры, но и просто неравнодушные горожане. Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Поисками мужчины занимались не только полицейские и волонтеры, но и просто неравнодушные горожане. Фото: ПСО "Лиза Алерт"

В Казани нашли живым 70-летнего Ильгизара Садыкова. Напомним, поиски пенсионера, который нуждается в медицинской помощи и страдает потерей памяти, шли с 23 ноября. Ими занимались как полицейские и волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", так и просто неравнодушные горожане.

Где мужчина находился все это время и почему не выходил на связь с близкими, не сообщается.