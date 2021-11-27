В Казани нашли пропавшего в начале недели пенсионера

Поисками мужчины занимались не только полицейские и волонтеры, но и просто неравнодушные горожане. Фото: ПСО "Лиза Алерт"

В Казани нашли живым 70-летнего Ильгизара Садыкова. Напомним, поиски пенсионера, который нуждается в медицинской помощи и страдает потерей памяти, шли с 23 ноября. Ими занимались как полицейские и волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", так и просто неравнодушные горожане.

Где мужчина находился все это время и почему не выходил на связь с близкими, не сообщается.