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Общество25 ноября 2021 4:31

В Казани пропал пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи

О местоположении 70-летнего Ильгизара Садыкова не известно ничего с 23 ноября
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

В Казани начались активные поиски 70-летнего Ильгизара Садыкова. Мужчина, который нуждается в медицинской помощи и страдает от потери памяти, ушел из дома и пропал во вторник, 23 ноября, сообщает поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".

Известно, что Ильгизар ростом около 173 сантиметров имеет худощавое телосложение, седые волосы и серо-зеленые глаза. На момент пропажи на нем была черная куртка, черные брюки и ботинки.

Просим всех, кто видел пропавшего, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.