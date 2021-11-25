В Казани пропал пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

В Казани начались активные поиски 70-летнего Ильгизара Садыкова. Мужчина, который нуждается в медицинской помощи и страдает от потери памяти, ушел из дома и пропал во вторник, 23 ноября, сообщает поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".

Известно, что Ильгизар ростом около 173 сантиметров имеет худощавое телосложение, седые волосы и серо-зеленые глаза. На момент пропажи на нем была черная куртка, черные брюки и ботинки.

Просим всех, кто видел пропавшего, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.