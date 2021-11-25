Во время акции против QR-кодов в Казани были задержаны люди

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Во время несогласованной акции против системы QR-кодов, которая прошла вечером 25 ноября у здания мэрии Казани, были задержаны около десяти человек. Об этом говорят участники и свидетели мероприятия. Они же замечают, что в митинге приняли участие несколько десятков горожан, среди которых были как молодежь, так и пенсионеры.

Напомним, ранее полиция города предупреждала местных жителей о недопустимости проведения митинга против антиковидных мер, сообщал "Коммерсантъ".

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