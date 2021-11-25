Татарстанцам, сделавшим одну из двух прививок от COVID-19, разрешат ездить на общественном транспорте

Вместе с тем, кататься в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро в республике смогут люди с медотводом от процедуры и привитые военнослужащие. Фото: МУП "Метроэлектротранс"

С 26 ноября татарстанцы, которые получили один из двух компонентов вакцины от COVID-19, смогут пользоваться общественным транспортом наряду с теми, кто сделал обе прививки. С этого же числа ездить в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро в республике смогут люди с медотводом от процедуры и привитые военнослужащие. Соответствующие изменения приняты в постановление регионального Кабмина «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции».

«Подтверждением наличия соответствующих обстоятельств будет "республиканский" QR-код, нанесенный на медицинские заключения (справки), выдаваемые медицинскими организациями», - говорится в пояснительной записке к документу.

Как объяснили в правительстве региона, с 26 ноября жители Татарстана, сделавшие хотя бы одну прививку от коронавируса, могут получить в медучреждениях специальный временный QR-код. Вот только действителен он будет только в транспорте. В торговые центры людей с такими сертификатами о вакцинации по-прежнему не пустят.

Напомним, с 22 ноября общественным транспортом Татарстана могли пользоваться лишь люди с QR-кодами о вакцинации от COVID-19 или перенесенной за последние полгода болезни. В первый день в автобусы, трамваи, троллейбусы и метро одной только Казани не были допущены порядка 2,8 тысячи человек.

В Казани проверку соблюдения новых антиковидных мер осуществляют кондукторы, в Набережных Челнах – специально сформированные группы контролеров.

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