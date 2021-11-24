Перевозчики Казани будут судиться с пассажирами, задерживающими работу автобусов

В первый день после введения в общественном транспорте города QR-кодов непривитые горожане задержали транспорт более чем на 540 минут. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Стало известно, что перевозчики Казани планируют подать в суд на пассажиров, из-за которых произошел простой. В первый день после введения в общественном транспорте города QR-кодов непривитые горожане задержали автобусы более чем на 540 минут.

«23 числа на остановке «Национальный архив» автобус №33 был вынужден сойти с маршрута, а экипаж вызвать полицию. Пассажир сказал, что у него нет куар-кода и отказался покинуть автобус. Пассажиры, которые в это время находились в автобусе, были вынуждены выйти и дождаться следующий автобус №33. На место приехал экипаж полиции. Мужчина показал сотрудникам полиции куар-код. На вопрос почему он не показал куар-код кондуктору, пассажир сказал, что не обязан это делать. Время простоя автобуса составило 3 часа», - заявил глава Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков.

Напомним, ранее в Минтранспорта Татарстана заявляли, что введение новых антиковидных норм никак не сказалось на работе общественного транспорта.

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