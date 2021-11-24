Введение QR-кодов не сказались на работе общественного транспорта Татарстана – Миндортранс

По словам министра, длительные задержки – это единичные случаи из-за отсутствия у пассажиров QR-кодов. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Введение системы QR-кодов в общественном транспорте Татарстана не повлияло на его работу. Такое заявление на брифинге Кабмина республики сделал глава Минтранспорта региона Фарит Ханифов.

Министр заверил, что снижения количества рейсов нет, а метро в Казани работает в штатном режиме, столпотворения на входе удалось избежать.

По словам Ханифова, длительные задержки – единичные случаи из-за отсутствия у пассажиров QR-кодов. Министерство и перевозчики были готовы к этому. Власти готовы максимально поддерживать работников транспорта.

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