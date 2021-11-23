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Общество23 ноября 2021 7:16

Вечером 22 ноября 13 непривитых казанцев пытались устроить скандалы в электротранспорте

В трамваи, троллейбусы и метро не были допущены 817 пассажиров без QR-кодов
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Экипажам общественного транспорта пришлось несколько раз вызывать полицию.

Экипажам общественного транспорта пришлось несколько раз вызывать полицию.

Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Стало известно, что вечером 22 ноября – в первый день действия в Татарстане новых ковидных ограничений – в трамваи, троллейбусы и метро Казани не пустили 817 человек без QR-кодов о вакцинации, перенесенном заболевании или медотводе от прививки.

«Так, за вторую половину дня в метрополитене два человека устроили скандал, для разбирательства были вызваны полицейские. 347 пассажиров пытались пройти на станции без QR-кода, недействительные коды оказались у 11 жителей, с истекшим сроком - 5 человек. У 86 пассажиров были справки с вакциной первого компонента и 58 человек с двумя прививками, но с отсутствующим QR-кодом», - замечают в пресс-службе МУП «Метроэлектротранса».

В трамваях и троллейбусах скандалы пытались устроить 11 человек. Экипажам общественного транспорта пришлось вызывать полицию.

Ранее мы писали, что днем 22 ноября в общественный транспорт Казани не пустили более 1,5 тысяч человек. Простоев в работе автобусов, трамваев и троллейбусов, равно как и в работе метрополитена, не было.