22 ноября в общественный транспорт Казани не пустили более 1,5 тысяч человек

22 ноября на улицы Казани вышли 585 автобусов, 80 трамваев и 143 троллейбуса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В первый день новых антиковидных ограничений в общественный транспорт Казани не пустили 1 516 человек без QR-кодов о вакцинации от COVID-19, перенесенном заболевании или медотводе от прививки. Это 0,23% от общего числа перевозимых автобусами, трамваями, троллейбусами и метро города пассажиров, сообщает мэрия столицы Татарстана.

Заметим, что 22 ноября на улицы Казани вышли 585 автобусов, 80 трамваев и 143 троллейбуса. Простоев в их работе, равно как и в работе метрополитена, не было.

«Длительные задержки на линии были связаны с единичными случаями отсутствия у пассажиров QR-кодов, которые потребовали ожидания прибытия сотрудников полиции», - отмечают власти.

Напомним, что на в салоне автобуса №31 пассажир брызнул из перцового баллончика в лицо кондуктору, который потребовал от него сертификат о вакцинации. С места происшествия мужчина скрылся. Сейчас его ищет полиция.

Ранее мы также сообщали, что в полицию были доставлены пятеро конфликтных пассажиров без QR-кодов. Еще 18 - сбежали, не дождавшись правоохранителей.

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