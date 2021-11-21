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Происшествия21 ноября 2021 15:01

В Татарстане спасли рыбаков, которые вышли на неокрепший лед

Им придется заплатить штраф
Инзиля ШАКИРОВА
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В отношении рыбаков административная комиссия Лаишевского района составит протокол за выход на лёд толщиной менее 7 сантиметров.

В отношении рыбаков административная комиссия Лаишевского района составит протокол за выход на лёд толщиной менее 7 сантиметров.

Фото: МЧС Татарстана

Сегодня, 21 ноября, на реке Мёша у села Рождествено Лаишевского района РТ на льду два рыбака просили о помощи. На место выехали инспекторы Центра ГИМС и спасатели. Под рыбаками ломался лед. С помощью надувного трапа двух 60-летних мужчин спасли, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

В отношении рыбаков административная комиссия Лаишевского района составит протокол за выход на лёд толщиной менее 7 сантиметров. Штраф по данной статье составляет от 1500 до 2000 рублей.

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