В Лаишевском районе Татарстана спасатели предотвратили гибель ребенка на неокрепшем льду

За выход на лед толщиной менее 7 сантиметров административные комиссии муниципалитетов налагают административный штраф в размере от 1500 до 2000 рублей. Фото: МЧС Татарстана

В Лаишевском районе инспекторы ГИМС предотвратили гибель ребенка на неокрепшем льду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану. Во время рейда у залива реки Меша у поселка Рождествено Лаишевского района сотрудники ГИМС увидели двух местных жителей - деда и внука, которые рыбачили на тонком льду.

- Пенсионер и 6-классник вполне могли пополнить собой статистику несчастных случаев на льду. После порции нравоучений от главного государственного инспектора Татарстана по маломерным судам Юрия Венедиктова горе-рыбаки с выписанным на старшего нарушителя протоколом покинули лед, - отметили в пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Допустимая толщина льда для выхода людей на лед в Татарстане составляет 7 сантиметров, но лучше дождаться 10, советуют спасатели. За выход на лед толщиной менее 7 сантиметров административные комиссии муниципалитетов налагают административный штраф в размере от 1500 до 2000 рублей.