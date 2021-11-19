Министр транспорта Татарстана посоветовал жителям без QR-кода перемещаться на такси

С 22 ноября в Татарстане общественным транспортом можно будет пользоваться только с QR-кодом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов предложил людям, у которых нет QR-кода для проезда в общественном транспорте, ездить на такси. Особенно если добраться куда-то «надо кровь из носа. Чиновник подчеркнул, что в такси никакие коды не нужны.

Напомним, с 22 ноября этого года продажа билетов на автовокзалах, автостанциях на маршруты регулярных перевозок пригородного и межмуниципального сообщения (за исключением межрегионального) в Татарстане будет осуществляться только по предъявлению QR-кода на каждого пассажира старше 18 лет.

Министр транспорта рассказал, что каждый пассажир должен беспрепятственно зайти в пассажирский транспорт, чтобы не создавать столпотворения при посадке, и по ходу движения, как правило в течение одной остановки, обилечиваться. Но только в том случае, если он предъявит свой QR-код.

- Если пассажир не покажет код, то ему не выдадут билет, и, как любой безбилетный пассажир, он должен покинуть салон на следующей остановке. Если он вдруг будет выражать недовольство, хулиганить, то водитель и кондуктор имеют право обратиться к сотрудникам МВД. На этого пассажира составят протокол об административном нарушении – наложат штраф от 1 до 30 тысяч рублей, - отметил Фарит Ханифов.