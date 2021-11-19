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Общество19 ноября 2021 8:53

В Татарстане с начала 2021 года от коронавируса умерли шесть беременных женщин

Две из них не проживали в республике
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Жительницами Татарстана были лишь четыре из шести умерших женщин

Жительницами Татарстана были лишь четыре из шести умерших женщин

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным Минздрава Татарстана, в регионе с начала года от COVID-19 скончались шесть беременных женщин. Об этом во время пресс-конференции сообщил заместитель министра ведомства Владимир Жаворонков.

Он отметил, что из них только четыре пациентки являлись жительницами республики. Остальные две не проживали в Татарстане.

Напомним, Минздрав Татарстана также заявил, что беременных и кормящих матерей прививают только вакциной «Спутник V».