В Минздраве Татарстана огласили категории граждан, не подлежащих вакцинации от COVID-19

В Минздраве Татарстана уверены: медотвод лишь показывает вероятность того, что от прививки не будет надлежащей пользы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Татарстане озвучили категории людей, которые могут получить медицинский отвод от вакцинации. Подробнее на пресс-конференции о них рассказали замминистра здравоохранения республики Владимир Жаворонков.

Так, вакцинации не подлежат лица младше 18 лет. Противопоказанием к прививке считаются тяжелые аллергические реакции в анамнезе. В настоящее время беременных и кормящих мам прививают только вакциной «Спутник V». Медотвод временно предоставляется при острых заболеваниях, обострениях хронических заболеваний, также следует учитывать нюансы у пациентов с онкозаболеваниями на этапе лечения.

Спикер подчеркнул, что медицинский отвод не дает возможность отказаться от вакцинации. Это лишь показывает вероятность того, что от прививки не будет надлежащей пользы. В ведомстве заявили, что принять решение о выдаче медотвода может только квалифицированный специалист.