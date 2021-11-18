Глава ФСС Татарстана Павел Лоханов признался в получении денег, но суд все равно отправил его обратно в камеру СИЗО

До этого чиновник своей вины не признавал. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этот четверг, 18 ноября, в Приволжском районном суде Казани решался вопрос о продлении срока заключения под стражу главы ФСС Татарстана Павла Лоханова.

Следствие выступило за это, а обвиняемый в получении крупной взятки не захотел снова возвращаться в камеру СИЗО и попросил перевести его под домашний арест. При этом Лоханов все же сознался в получении денег от фирмы, поставляющей подгузники для инвалидов. Но суд принял сторону следствия и продлил чиновнику срок заключения под стражей до 21 января 2022 года.

Напомним, главу ФСС Татарстана силовики задержали 21 сентября в автомобиле «Infiniti QX 80». Причем с поличным – после получения им 2,4 миллиона рублей. По версии следствия, эти деньги полагались Павлу Лоханову за то, что тот «скостил» в судебном иске от ФСС Татарстана неустойку, которую должен был заплатить поставщик подгузников для инвалидов. Речь изначально шла о 14 миллионах рублей, но Лоханов снизил претензии всего до 100 тысяч и обещал не обжаловать данную сумму.