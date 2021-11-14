В Татарстане подтвердили еще 9 смертей от коронавируса

Таким образом, число летальных исходов коронавируса в Татарстане возросло до 1 122. Фото: Алексей БУЛАТОВ

14 ноября в республике были подтверждены еще 9 смертей от коронавируса, сообщает Минздрав Татарстана.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - отметили в ведомстве.

Так, очередными жертвами инфекции стали 66-ти, 63-х, 70-ти, 80-ти и 79-ти летние женщины, а также 84-х, 50-ти, 70-ти и 66-ти летние мужчины. Таким образом, число летальных исходов коронавируса в Татарстане возросло до 1 122.

Напомним, что за последние сутки в республике было выявлено 264 новых случаев заражения, а всего с начала пандемии инфекцию обнаружили у 33 918 человек, 26 971 из них выздоровел.