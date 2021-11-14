«Нгуву просто нереальный!»: в Казанский зоопарк из Испании привезли гориллу

До этого он обитал в самом большом сафари-парке Европы «Кабарсено». Фото: @kazanzoo1806

Сначала из Испании на самолете до Москвы, а потом на машине до Казани. С такими пересадками в татарстанский зоопарк «Река Замбези» доставили нового «постояльца» - восьмилетнего самца гориллы Нгуву. До этого он обитал в самом большом сафари-парке Европы «Кабарсено». Сообщает казанский зооботанический сад.

- Нгуву просто нереальный! Осознанный взгляд, интерес ко всему и настороженность, лицо полное интеллекта и ума! Он сразу начал есть корм, разложенный по вольере, изучать свой новый дом и готовить лежанку из древесной стружки, - отмечают специалисты зоопарка.

Там также сообщили, что в вольере к Нгуву скоро должны присоединиться еще две гориллы в возрасте восьми и 20 лет.

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