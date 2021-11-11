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Общество11 ноября 2021 17:26

В Казанский зоопарке посетителей будут пускать только по QR-кодам

Его не надо будет предъявлять только тем, кому еще не исполнилось 18 лет
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Пропускной режим по сертификатам начнет действовать со следующей недели.

Пропускной режим по сертификатам начнет действовать со следующей недели.

С наступлением холодов в Казанском зоопарке «Река Замбези» не только перевели всех животных в крытые теплые павильоны, но и будут пускать посетителей только по QR-кодам. Такой пропускной режим начнет действовать с 15 ноября (с понедельника).

Отметим, что с указанной даты, согласно постановлению правительства Татарстана, QR-коды нужны также для входа в театры, кинотеатры и кинозалы, цирки, концертные залы. А с 22 ноября еще и для осуществления поездок во всех видах общественного транспорта.