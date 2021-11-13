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Здоровье13 ноября 2021 15:37

В Татарстане прививку от COVID-19 сделали 46% населения старше 60 лет

Статистика показывает, что большая часть смертельных случаев заражения приходится именно на пожилых людей
Инзиля ШАКИРОВА
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В «красных зонах» больниц находятся как пожилые люди, так и молодые граждане.

В «красных зонах» больниц находятся как пожилые люди, так и молодые граждане.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Темпы вакцинации жителей Татарстана старше 60 лет от COVID-19 остаются низкими. На данный момент среди этой категории людей привиты 46%, заявил в ходе субботнего совещания в Доме Правительства республики Рустам Минниханов.

- Нас очень беспокоят низкие темпы вакцинации граждан старше 60 лет. Среди них привито только 46%. В то же время статистика показывает, что большая часть смертельных случаев приходится именно на пожилых людей, - сказал президент республики.

Однако в «красных зонах» местных больниц находятся как пожилые, так и молодые граждане. Введенные в Татарстане антиковидные меры будут действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

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