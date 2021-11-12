В выходные в Татарстане ожидаются снегопад и -6 градусов

В начале следующей недели прогнозируется резкое похолодание до -16 градусов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Гидрометцентр Татарстана предупреждает об ухудшении погоды в выходные и похолодании в начале следующей недели до -16 градусов.

Так, ночью на 13 ноября в республике пройдет снег, местами сильный. В отдельных районах возможна метель. Днем в субботу временами будет идти небольшой снег, в том числе мокрый. Температура воздуха ночью составит от -1 до -3 градусов, днем – от +1 до -1 градуса. На дорогах возможна гололедица и снежная каша.

В воскресенье, 14 ноября, в республике ночью будет идти небольшой снег, но днем с повышением атмосферного давления осадки постепенно прекратятся. Ночью ожидается от -2 до -7 градусов, днем – от 0 до -5 градусов.