В Татарстане на следующей неделе похолодает до -16 градусов

Погода ухудшится уже в ближайшие выходные, а до -16 градусов температура опустится в следующий вторник Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие дни в Татарстане ожидается неустойчивая погода. В регионе временами будет снег, метели и сильный ветер. В начале следующей недели столбики термометров и вовсе покажут -16 градусов. Такой прогноз предоставил Гидрометцентра Татарстана.

Так, 13 ноября намечается ухудшение погоды. Погода будет облачной, с метелями и снегом. В ночное время ожидается от -1 до -6 градусов, а в дневное – от +1 до -4 градусов. Водителей и пешеходов предупреждают о возможной гололедице.

Ночью 14 ноября прогнозируют небольшой снег, который стихнет на утро. В это же время в Татарстане ожидается от 2 до 7 градусов мороза. А вот днем температура воздуха составит от 0 до -5 градусов.

По предварительным данным, 15 ноября в республике похолодает. Ночью температура воздуха местами опустится до -11 градусов, а днем составит от -2 до -7 градусов. 16 ноября прогнозируют морозы до -16 градусов, в дневное время ожидается от -3 до -8 градусов.